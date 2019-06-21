До 3 років в'язниці засудили няню, яка била дитину з ДЦП

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області, жінка визнана винною в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування або умисне заподіяння сильного фізичного болю або фізичного чи морального страждання шляхом завдання побоїв, мучення або інших насильницьких дій).

"Суд призначив жінці покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. До вступу вироку в законну силу засудженій обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - сказано в повідомленні.

Держобвинувач просила суд призначити максимальне покарання, передбачене санкцією статті (5 років позбавлення волі), оскільки обвинувачена в ході судового слідства відмовлялася давати свідчення, намагалася перекласти відповідальність на матір дитини і не висловлювала каяття.

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"Після вивчення всіх матеріалів, буде вирішено питання про можливість подачі апеляційної скарги", - зазначають у пресслужбі прокуратури.

Як повідомлялося, в березні минулого року до правоохоронних органів звернулася мама 14-річної дівчинки - інваліда дитинства з ДЦП. Вона повідомила, що виявила на тілі дочки синці і численні ушкодження, після чого встановила в квартирі відеореєстратор. Камера зафіксувала, як няня била дитину, коли вони залишалися удвох.