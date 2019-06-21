З березня Україну залишили 1,3 млн осіб, - Ukrainianpeopleleaks

Щохвилини їхнє число збільшується на 2 особи.

Про це йдеться на сайті ukrainianpeopleleaks.com, який у режимі онлайн підраховує кількість громадян, котрі залишили країну. Автор ідеї створення платформи невідомий. Назва сайту співзвучна з WikiLeaks. Це міжнародна некомерційна організація, яка публікує секретну інформацію з анонімних джерел.

Ukrainianpeopleleaks показує, скільки українців щохвилини залишають країну. Для підрахунку статистики використовували дані, які озвучив міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, щомісяця з країни на заробітки їдуть 100 тис. осіб. За даними Міністерства соціальної політики, так чи інакше проблема трудової міграції стосується уже 9 млн осіб (зокрема сім'ї українців, які залишили країну).

До речі, в цьому році загроза впливу трудової міграції на ситуацію в економіці вперше була включена до консенсус-прогнозу МЕРТ. Уже зараз у більшості лікарень – дефіцит молодшого медичного персоналу. Крім цього, роботодавці скаржаться на брак робочих кадрів. У Національному банку також зазначають: серед основних загроз для України – трудова міграція.

Нагадаємо, що раніше OBOZREVATEL детально писав про те, як трудова міграція шкодить Україні.