Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО

Про це повідомляє кореспондент "Громадського" з Київського міськсуду Одеси, передає Цензор.НЕТ.

Слідчий суддя вибрав для підозрюваного Миколи Тарасова запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави.

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Тарасова найближчим часом планують направити на судово-психіатричну експертизу, щоб встановити, чи усвідомлював він свої дії.

Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства Дар'ї Лук'яненко.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.