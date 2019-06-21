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21.06.19 17:38

Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах. ПЕРЕЛІК (оновлено)

Партія "Слуга народу" представляє своїх мажоритарників по всій Україні. Їхні імена поступово публікують на сторінці політсили в фейсбуці.

Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах. ПЕРЕЛІК (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Станом на 17:25 названо мажоритарників у 9 областях.

Вінницька область:

№ 11 - Пашковський Максим Ігорович

№ 12 - Драбівський Анатолій Григорович

№ 13 - Максименко Юрій Володимирович

№ 14 - Борзова Ірина Наумівна

№ 15 - Пращук Віталій Юрійович

№ 16 - Томляк Таїсія Сергіївна

№ 17 - Коваль Олександр Леонідович

№ 18 - Довгань Павло Олегович

Житомирська область:

№ 62 - Герасименко Ігор Леонідович

№ 63 - Кіцак Богдан Вікторович

№ 64 - Сигачов В'ячеслав Валерійович

№ 65 - Костюк Дмитро Сергійович

№ 66 - Грищенко Тетяна Миколаївна

№ 67 - Кузьміних Сергій Володимирович

Закарпатська область:

№68 - Пекар Олександр Вікторович

№69 - Токар Едгар Володимирович

№70 - Лаба Михайло Михайлович

№71 - Грабар Сергій Володимирович

№72 - Носа Вадим Іванович

№73 - Маргітич Іван Володимирович

Запорізька область:

№ 74 - Касай Геннадій Олександрович

№ 75 - Соха Роман Васильович

№ 76 - Шевченко Євген Володимирович

№ 77 - Штепа Сергій Сергійович

№ 78 - Боговін Віталій Вікторович

№ 79 - Яцик Юлія Григорівна

№ 80 - Гладкий Дмитро Вікторович

№ 81 - Мельник Павло Вікторович

№ 82 - Нікітіна Марина Вікторівна

Київська область:

№ 90 - Нестерчук Юрій Вікторович

№ 91 - Дунда Олег Андрійович

№ 92 - Колюх Валерій Вікторович

№ 93 - Скороход Анна Костянтинівна

№ 94 - Дубинський Олександр Анатолійович

№ 95 - Горобець Олександр Сергійович

№ 96 - Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна

№ 97 - Галушко Микола Леонідович

№ 98 - Бунін Сергій Валерійович

Кіровоградська область:

№ 99 - Дануца Олександр Анатолійович

№ 100 - Мурд Ігор Юрійович

№ 101 - Кузбіт Юрій Михайлович

№ 102 - Петрощук Артем Васильович

№ 103 - Воронько Олег Євгенович

Львівська область:

№ 115 - Шубка Катерина Павлівна

№ 116 - Мельник Ростислав Леонідович

№ 117 - Фединяк Роман Анатолійович

№ 118 - Федецький Артем Андрійович

№ 119 - Кавецький Орест Юрійович

№ 120 - Голяк Леся Володимирівна

№ 121 - Саламаха Орест Ігорович

№ 122 - Шумський Андрій Миколайович

№ 123 - Квасецька Наталія Василівна

№ 124 - Камельчук Юрій Олександрович

№ 125 - Яворський Микола Миколайович

№ 126 - Наконечний Володимир Михайлович

Миколаївська область:

№ 127 - Пасічний Олександр Станіславович

№ 128 - Гайду Олександр Васильович

№ 129 - Копитін Ігор Володимирович

№ 130 - Негулевський Ігор Петрович

№ 131 - Черноморов Артем Олегович

№ 132 - Дирдін Максим Євгенович

Чернівецька область:

№ 201 - Лис Олена Георгіївна

№ 202 - Заремський Максим Валентинович

№ 203 - Мазурашу Георгій Георгійович

№ 204 - Божик Валерій Іванович

Чернігівська область:

№ 205 - Семінський Олег Валерійович

№ 206 - Поляков Антон Едуардович

№ 207 - Зуєв Максим Сергійович

№ 208 - Панченко Антон Олександрович

№ 209 - Зуб Валерій Олексійович

№ 210 - Пахомов Дмитро Анатолійович

Новина оновлюється.

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