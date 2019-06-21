Кандидати в нардепи від "Слуги народу" в мажоритарних округах. ПЕРЕЛІК (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Станом на 17:25 названо мажоритарників у 9 областях.
Вінницька область:
№ 11 - Пашковський Максим Ігорович
№ 12 - Драбівський Анатолій Григорович
№ 13 - Максименко Юрій Володимирович
№ 14 - Борзова Ірина Наумівна
№ 15 - Пращук Віталій Юрійович
№ 16 - Томляк Таїсія Сергіївна
№ 17 - Коваль Олександр Леонідович
№ 18 - Довгань Павло Олегович
Житомирська область:
№ 62 - Герасименко Ігор Леонідович
№ 63 - Кіцак Богдан Вікторович
№ 64 - Сигачов В'ячеслав Валерійович
№ 65 - Костюк Дмитро Сергійович
№ 66 - Грищенко Тетяна Миколаївна
№ 67 - Кузьміних Сергій Володимирович
Закарпатська область:
№68 - Пекар Олександр Вікторович
№69 - Токар Едгар Володимирович
№70 - Лаба Михайло Михайлович
№71 - Грабар Сергій Володимирович
№72 - Носа Вадим Іванович
№73 - Маргітич Іван Володимирович
Запорізька область:
№ 74 - Касай Геннадій Олександрович
№ 75 - Соха Роман Васильович
№ 76 - Шевченко Євген Володимирович
№ 77 - Штепа Сергій Сергійович
№ 78 - Боговін Віталій Вікторович
№ 79 - Яцик Юлія Григорівна
№ 80 - Гладкий Дмитро Вікторович
№ 81 - Мельник Павло Вікторович
№ 82 - Нікітіна Марина Вікторівна
Київська область:
№ 90 - Нестерчук Юрій Вікторович
№ 91 - Дунда Олег Андрійович
№ 92 - Колюх Валерій Вікторович
№ 93 - Скороход Анна Костянтинівна
№ 94 - Дубинський Олександр Анатолійович
№ 95 - Горобець Олександр Сергійович
№ 96 - Василевська-Смаглюк Ольга Михайлівна
№ 97 - Галушко Микола Леонідович
№ 98 - Бунін Сергій Валерійович
Кіровоградська область:
№ 99 - Дануца Олександр Анатолійович
№ 100 - Мурд Ігор Юрійович
№ 101 - Кузбіт Юрій Михайлович
№ 102 - Петрощук Артем Васильович
№ 103 - Воронько Олег Євгенович
Львівська область:
№ 115 - Шубка Катерина Павлівна
№ 116 - Мельник Ростислав Леонідович
№ 117 - Фединяк Роман Анатолійович
№ 118 - Федецький Артем Андрійович
№ 119 - Кавецький Орест Юрійович
№ 120 - Голяк Леся Володимирівна
№ 121 - Саламаха Орест Ігорович
№ 122 - Шумський Андрій Миколайович
№ 123 - Квасецька Наталія Василівна
№ 124 - Камельчук Юрій Олександрович
№ 125 - Яворський Микола Миколайович
№ 126 - Наконечний Володимир Михайлович
Миколаївська область:
№ 127 - Пасічний Олександр Станіславович
№ 128 - Гайду Олександр Васильович
№ 129 - Копитін Ігор Володимирович
№ 130 - Негулевський Ігор Петрович
№ 131 - Черноморов Артем Олегович
№ 132 - Дирдін Максим Євгенович
Чернівецька область:
№ 201 - Лис Олена Георгіївна
№ 202 - Заремський Максим Валентинович
№ 203 - Мазурашу Георгій Георгійович
№ 204 - Божик Валерій Іванович
Чернігівська область:
№ 205 - Семінський Олег Валерійович
№ 206 - Поляков Антон Едуардович
№ 207 - Зуєв Максим Сергійович
№ 208 - Панченко Антон Олександрович
№ 209 - Зуб Валерій Олексійович
№ 210 - Пахомов Дмитро Анатолійович
Новина оновлюється.