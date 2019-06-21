Вакарчук виступив проти ідеї Зеленського щодо відновлення Донбасу олігархами Пінчуком, Ахметовим і Коломойським

Як зазначив Вакарчук у Facebook, це загрожує приватизацією Донбасу обмеженим колом осіб, передає Цензор.НЕТ.

"Я повністю поділяю бажання президента Зеленського відновити інфраструктуру Донбасу. Нам треба повернути людям гідне життя. Будувати дороги, школи, лікарні. Але чи можна дозволяти олігархам приватизувати цілий регіон? До війни Донбас був повністю під контролем олігархів, які не допускали туди інших інвесторів, і в результаті ми втратили частину Донбасу", - йдеться в заяві Вакарчука.

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"Не можна дозволяти олігархам виторговувати для себе особливі умови. Треба змусити їх жити за тими ж правилами, що і всі, змусити олігархів чесно платити податки в Україні. Наповнивши бюджет, держава зможе самостійно вкладатися в розвиток інфраструктури Донбасу й у відновлення деокупованих територій, коли прийде час. Ми зробимо все від нас залежне, щоб так і сталося", - додав він.

Нагадаємо, 20 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з бізнесменами Віктором Пінчуком, Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським про їхню участь у фінансуванні соціальних і гуманітарних проектів для Донбасу і всієї України.