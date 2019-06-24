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24.06.19 12:33

Ситника викликають на допит 26 липня для перевірки можливих корупційних дій. ДОКУМЕНТ

Директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника викликають у Нацполіцію, щоб поставити запитання про можливе порушення антикорупційного законодавства.

Ситника викликають на допит 26 липня для перевірки можливих корупційних дій. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний документ.

Керівник антикорупційного бюро запрошений на 10:00 ранку 26 липня в Департамент захисту економіки Нацполіції України.

"Реалізуючи повноваження спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії адміністративним правопорушенням, пов'язанимз корупцією, Департаментом захисту економіки Нацполіції України здійснюється збір доказів, визначених статтею 251 КУпАП, з метою підтвердження або спростування відомостей про вчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією директором НАБУ Артемом Ситником", - сказано в документі.

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Ситника викликають на допит 26 липня для перевірки можливих корупційних дій 01

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