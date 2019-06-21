У центрі столиці перекриють низку вулиць через "КиївПрайд". КАРТА

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Києва, вулиці будуть тимчасово обмежені з 18:00 22 червня до 18.00 23 червня.

Згідно з оприлюдненою картою, рух перекриють на вулицях Хрещатик, Льва Толстого, Володимирській, Богдана Хмельницького, Антоновича, Тарасівській, Великій Васильківській, Пушкінській та бульварі Шевченка.

Київська адміністрація закликала мешканців бути толерантним під час Маршу рівності і показати, що в столиці немає місця дискримінації.

"Я закликаю всіх жителів і гостей міста продемонструвати свою толерантність до всіх людей, незалежно від гендеру, сексуальної орієнтації, національності, віросповідання, кольору шкіри, фізичного стану, поглядів. Адже йдеться, насамперед, про права людини, про право кожного з нас залишатися собою", - сказав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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