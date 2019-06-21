Європейські партнери виділили 12,5 млн євро для розвитку енергоефективних технологій Дніпра, - Філатов

Так, Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з Фондом Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та навколишнього середовищавиділили 12,5 млн євро на енергоефективну реновацію 84 шкіл і дитячих садків міста. Проект погоджували ще в 2013 році, однак саме тепер, завдяки системній роботі команди мера Дніпра Бориса Філатова, ситуація нарешті зрушила з місця.

"З Європейським банком реконструкції та розвитку наші стосунки вже переросли з партнерських у дружні. На цей проект банк виділив 10 млн євро, а також грант Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та навколишнього середовища, найбільшим вкладником якого є Європейський союз – 2,5 млн євро. Наразі ми говоримо про суму в розмірі 12,5 млн євро, яку виділили наші європейські партнери для розвитку енергоефективних технологій Дніпра. У кожному закладі буде встановлено індивідуальний тепловий пункт, а в деяких навіть по 2 чи 3, що дозволить скоротити витрати на теплові ресурси до 50%. У половині закладів планується утеплення фасадів, заміна вікон на металопластикові, утеплення та ремонт покрівель. Роботи виконуються якісно та у встановлені терміни. До кінця 2020 року ми плануємо завершити ремонт у всіх 84 закладах", – сказав міський голова Дніпра Борис Філатов під час інспекційного візиту до дитячого садка № 349 21 червня.









Перелік закладів для енергоощадної реновації визначали незалежні експерти, яких залучив ЄБРР. Перевагу надавали приміщенням, котрі найбільш цього потребують. Реконструкцію веде азербайджанський підрядник – компанія AKELIK GROUP. За результатами тендеру її вибрали європейські кредитори. Компанія має хорошу міжнародну репутацію.

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"Ми задоволені співпрацею з містом – ми бачимо прогрес на об’єктах. Цей проект дуже важливий, адже це не лише питання енергозбереження, а, зокрема і комфорту, й безпеки в навчальних закладах та дошкільних навчальних установах. Зараз ми охопили не всі бюджетні заклади, які є у місті, тому розраховуємо на подальшу співпрацю та успішне завершення робіт. Даний проект вперше впроваджено саме в Дніпрі, оскільки керівництво міста виявило ініціативу розпочати такі роботи", – зазначив керівник сектору інфраструктури Європейського банку реконструкції та розвитку Марк Магалецький.

Нині роботи тривають у 15 навчальних закладах. Так, у дитсадку № 349 закінчити оновлення планують до кінця літа.

"До початку робіт наші приміщення були прохолодними, покрівля протікала. Після завершення проекту ми очікуємо на суттєві зміни, сподіваємося на тепло, сухість та комфорт у групах. Також за рахунок утеплення фасаду, заміни вікон та ремонту покрівлі розраховуємо на економію електроенергії та тепла", – розповіла виконувачка обов’язків завідуючого дошкільного навчального закладу Людмила Коцуренко.