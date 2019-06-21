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21.06.19 18:41

США збиралися вдарити по Ірану, але Трамп передумав за 10 хвилин до атаки

Іран збив американський дрон. У відповідь Штати збиралися завдати ударів по 3 цілях. Але президент США Дональд Трамп скасував атаку, дізнавшись про те, що від неї загинуть 150 осіб.

США збиралися вдарити по Ірану, але Трамп передумав за 10 хвилин до атаки

Про це американський лідер повідомив у своєму Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми були готові до того, щоб минулої ночі помститися ударом по трьох цілях. Я запитав, скільки людей загине, і генерал повідомив, що 150 осіб. Тоді я зупинив удар за десять хвилин до його нанесення, це непропорційно до знищення дрона", - зазначив Трамп.

Водночас президент США запевнив, що він "не поспішає", а "збройні сили США - найкращі у світі".

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Напередодні стало відомо, що Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) збив американський безпілотник у південній прибережній провінції країни Хормозган після того, як він порушив повітряний простір Ірану. Пізніше в Міноборони США підтвердили інформацію про знищення безпілотника, проте заявили, що він був збитий у міжнародному повітряному просторі над Ормузькою протокою.

Іран стверджує, що американський безпілотник порушив його повітряний простір. Іранські ЗМІ опублікували фотографії збитого безпілотника.



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