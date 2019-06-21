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21.06.19 18:53

У Дніпрі стартував II Міжнародний книжковий фестиваль Book Space

21 червня в Дніпрі стартував II Міжнародний книжковий фестиваль Book Space. Триденний вікенд видавців і читачів цьогоріч розгорнули на фестивальному причалі. Захід є частиною програми "Культурна столиця". Вхід – вільний

На майданчиках Book Space обладнано музичні сцени, працює виставковий павільйон та зони для кави-брейк. Подбали й про дитяче дозвілля.

"На цьому книжному фестивалі я перебуваю не як офіційна особа, а як звичайний відвідувач, котрий хоче подивитися пропозиції нової літератури, поспілкуватися з видавцями, побачити приємних людей. Користуючись нагодою, дякую організаторам, учасникам, усім гостям міста. Радий, що ми проводимо фестиваль на європейському рівні та складаємо гідну конкуренцію іншим містам. Дніпро – високоінтелектуальне місто, де читають та люблять книжки. Тож запрошую всіх відвідати Book Space. Я сам дуже люблю книги. Жоден ґаджет не замінить запаху книг. У мене вдома велика бібліотека", – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час першого дня фестивалю Book Space.

Учасники цьогорічного фестивалю – це близько ста видавництв, які презентують свої книжки, а також відомі письменники й редактори.
Серед знаних гостей – британський журналіст Девід Патрикаракос, письменники Ірена Карпа, Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Сергій Жадан та інші.

У Дніпрі стартував II Міжнародний книжковий фестиваль Book Space 01
У Дніпрі стартував II Міжнародний книжковий фестиваль Book Space 02

Темою цьогорічного фестивалю організатори називають "Нові форми життя".

"Не можу сказати, що маю суто одного улюбленого автора. Я просто люблю читати, люблю знаходити нові цікаві книжки. Мені пощастило знайти друзів, які поділяють мої вподобання. Я тут із ними. Послухаємо презентації, подивимося. Насправді це навіть відволікає від спеки", – розповів гість фестивалю Руслан.

Із детальною програмою Book Space-2019 можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці проекту: https://bookspacefest.com

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