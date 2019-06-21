У Дніпрі стартував II Міжнародний книжковий фестиваль Book Space

На майданчиках Book Space обладнано музичні сцени, працює виставковий павільйон та зони для кави-брейк. Подбали й про дитяче дозвілля.



"На цьому книжному фестивалі я перебуваю не як офіційна особа, а як звичайний відвідувач, котрий хоче подивитися пропозиції нової літератури, поспілкуватися з видавцями, побачити приємних людей. Користуючись нагодою, дякую організаторам, учасникам, усім гостям міста. Радий, що ми проводимо фестиваль на європейському рівні та складаємо гідну конкуренцію іншим містам. Дніпро – високоінтелектуальне місто, де читають та люблять книжки. Тож запрошую всіх відвідати Book Space. Я сам дуже люблю книги. Жоден ґаджет не замінить запаху книг. У мене вдома велика бібліотека", – зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час першого дня фестивалю Book Space.



Учасники цьогорічного фестивалю – це близько ста видавництв, які презентують свої книжки, а також відомі письменники й редактори.

Серед знаних гостей – британський журналіст Девід Патрикаракос, письменники Ірена Карпа, Юрій Андрухович, Оксана Забужко, Сергій Жадан та інші.







Темою цьогорічного фестивалю організатори називають "Нові форми життя".



"Не можу сказати, що маю суто одного улюбленого автора. Я просто люблю читати, люблю знаходити нові цікаві книжки. Мені пощастило знайти друзів, які поділяють мої вподобання. Я тут із ними. Послухаємо презентації, подивимося. Насправді це навіть відволікає від спеки", – розповів гість фестивалю Руслан.



Із детальною програмою Book Space-2019 можна ознайомитися на офіційній веб-сторінці проекту: https://bookspacefest.com