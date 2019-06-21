Біля будівлі парламенту Грузії почалася нова акція протесту

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент Дождя.

За його словами, біля парламенту на проспекті Руставелі зібралося близько півтори тисячі осіб.

Раніше опозиційні партії Грузії озвучили три головні вимоги до влади. Вони зажадали відставки Георгія Гахара з поста глави МВС, а також звільнити затриманих напередодні демонстрантів. Ще однією вимогою опозиції є початок переговорів із урядом для призначення дострокових парламентських виборів.

"Ми закликаємо владу негайно розпочати законодавчий процес, розглянути законодавчі зміни і почати переговори для призначення дострокових парламентських виборів", - сказав політичний секретар "Республіканської партії" Тамар Кордзая.

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Напередодні в Тбілісі відбулася акція протесту, яка переросла в сутички з поліцією. В результаті було затримано понад 300 осіб, ОМОН застосовував проти протестувальників гумові кулі, сльозогінний газ і водомети. Причиною акції став виступ у парламенті російського депутата Сергія Гаврилова.

Протестувальники вимагали відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе. 21 червня він пішов у відставку.

Протести в Тбілісі почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі.

Внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 70 осіб, журналістка втратила око.