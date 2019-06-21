Партія Порошенка провела на Майдані "акцію солідарності з народом Грузії"

"Події, що відбуваються в Грузії, - це чергова спроба Кремля застосувати свої "гібридні" технології на території суверенної держави. Ще кілька днів тому ми спостерігали подібні спроби в Республіці Молдова, - наголошується в прес-релізі партії, передає Цензор.НЕТ.

Партія "Європейська Солідарність" рішуче засуджує спроби Москви дестабілізувати ситуацію на всьому пострадянському просторі.

Партія також висловлює свою солідарність і підтримку грузинському народу, який виступає проти чергової російської провокації.

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Як відомо, в 2008 році російські війська окупували п'яту частину грузинської території. У 2014 році за подібним сценарієм московські окупанти анексували український Крим й отримали контроль над частиною Донбасу.

За словами учасників акції, "сьогодні всередині і Грузії, і України Кремль робить ставку на "п'яту колону" і колабораціоністів, провокуючи міжцерковні і цивільні протистояння".

"З огляду на те, що до Верховної Ради йде велика колона проросійських сил, а нова влада приведе в парламент політиків без досвіду державного управління, Кремль прагне в максимально стислі терміни розхитати ситуацію в Україні", підкреслюється у зверненні.

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Учасники акції заявляють, що "Європейська Солідарність" - єдина партія, яка здатна не допустити реваншу проросійських сил не тільки в майбутній Верховній Раді, а й в Україні.