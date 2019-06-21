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21.06.19 21:58

Партія "Слуга народу" висунула комуніста Сігачова на одному з мажоритарних округів Житомирщини

На позачергових парламентських виборах партія діючого президента Володимира Зеленського "Слуга народу" висунула на одному з мажоритарних округів Житомирської області Вячеслава Сігачова, який раніше співпрацював із КПУ.

Партія "Слуга народу" висунула комуніста Сігачова на одному з мажоритарних округів Житомирщини

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт ЦВК.

Так, у 64 окрузі Житомирської області (з центром у Коростені) від "Слуги народу" висунуто Вячеслава Сігачова.

Згідно з офіційною інформацією ЦВК на парламентських виборах у 2014 р членом окружної виборчої комісії в окрузі №64 від Комуністичної партії України був Вячеслав Сігачов.

Партія Слуга народу висунула комуніста Сігачова на одному з мажоритарних округів Житомирщини 01

Як відомо політичні партії делегують в окружні комісії перевірених і стійких активістів, оскільки рівень відповідальності в окружній комісії набагато вищий ніж у десятках дільничних виборчих комісій.

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Таким чином, в одному і тому ж окрузі, людина з однаковим іменем, по батькові та прізвищем - Вячеслав Валерійович Сігачов у 2014 р представляв в ОВК Комуністичну партію, а в 2019 році балотується від партії "Слуга народу".

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