Закликаємо учасників Маршу рівності та їхніх опонентів не вдаватися до провокацій, Закон один для всіх, - заступник міністра МВС Яровий

Про це Цензор.НЕТ повідомили в департаменті комунікацій Нацполіції України.

Сергій Яровий заявив, що позиція правоохоронних органів лишається незмінною – на першому місці безпека громадян, тому в місті буде посилено заходи безпеки. За попередньою інформацією, очікується 10000 учасників акції.

"Ми провели зустрічі з організаторами акції та розуміємо масштаби маршу, тому для гарантування безпеки на вулиці вийдуть всі підрозділи системи МВС. Наша позиція лишається незмінною – на першому місці для нас безпека громадян. Тому керівники на місцях повинні знати, що від них вимагають та контролювати ситуацію на ввіреній їм ділянці. До проведення заходів ми залучаємо всі підрозділи – ДСНС, поліцію, а також підрозділи поліції діалогу", - зазначив він.

Сергій Яровий підкреслив, що на вихідні за прогнозом погоди обіцяють спеку, тому керівники зобов’язані забезпечити особовий склад водою та всім необхідним.

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Перший заступник міністра внутрішніх справ України наголосив на недопущенні сутичок і провокацій.

"Звертаємося до всіх сторін із проханням не вдаватися до провокацій і діяти в рамках Закону. Конституція для всіх однакова. На будь-які спроби провокацій і силової протидії буде жорстка відповідь", - зазначив Сергій Яровий.

Голова Національної поліції Сергій Князєв зазначив, що під час маршу будуть працювати підрозділи поліції діалогу з усієї України.

"На цей захід ми долучаємо сто працівників поліції діалогу з інших регіонів. Ми повинні не допустити провокацій і конфліктів і гарантувати безпеку кожного громадянина України", - наголосив Сергій Князєв.

Також він заявив, що правоохоронці готові комунікувати як із організаторами, так і з опонентами маршу.

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Своєю чергою, начальник поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що до території, де буде проходити захід, поліція обмежить доступ, будуть встановлені пропускні пункти з металевими рамками.

"Для недопущення і попередження скоєння ймовірних злочинів, до території, де відбуватиметься марш, ми обмежимо доступ. Буде встановлено достатню кількість пропускних пунктів із металевими рамками, аби створити вільний прохід громадянам та представникам ЗМІ", – зазначив Андрій Крищенко.

Крім того він підкреслив, що оперативна ситуація може змінюватися дуже швидко, тому командири на місцях повинні будуть оперативно реагувати на будь-які виклики, а також не допустити використання учасниками маршу забороненої в Україні символіки.

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"Це дуже динамічний захід і обстановка може змінюватися дуже швидко, тому закликаю керівників приймати рішення негайно і на місцях. Особливу увагу звертати на спроби пронести заборонені предмети чи речовини, які можуть забруднити людей. Крім того, ми попередили учасників маршу про недопустимість використання під час ходи національної символіки РФ чи закликів до миру із нею. Це недопустимо", - сказав Андрій Крищенко.

Крім того, 22 та 23 червня в Києві буде частково обмежено дорожній рух у зв'язку із проведенням масового заходу.

Рух буде обмежено 22 червня з 18:00 до 18:00 23 червня на деяких вулицях столиці.