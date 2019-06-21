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21.06.19 20:52

Одного українського воїна травмовано від початку доби. Ворог 9 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Від початку доби ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Одного українського воїна травмовано від початку доби. Ворог 9 разів порушив перемир'я, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, така інформація була оприлюднена на брифінгу прес-центру ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил, із них:

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець дістав бойову травму. На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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