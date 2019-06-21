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21.06.19 21:00

ЦВК зареєструвала кандидата, який вказав місцем свого народження Абхазію

Центральна виборча комісія зареєструвала самовисуванцем кандидата в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №222 Вахтангі Убірію. У своїх даних він вказує, що народився в Абхазії.

ЦВК зареєструвала кандидата, який вказав місцем свого народження Абхазію

Відповідну інформацію розміщено на сайті ЦВК, інформує Цензор.НЕТ.

У даних про Убірію вказується, що він "народився 22 серпня 1950 року в місті Очамчира, Абхазія, громадянин України, впродовж останніх п'яти років проживає на території України, освіта вища, пенсіонер, безпартійний, проживає в Києві, судимість відсутня, самовисування".

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Абхазія є автономною республікою у складі Грузії. При військовому сприянні РФ Абхазія проголосила свою "незалежність", але її визнали лише 4 країни у світі, зокрема Росія.

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