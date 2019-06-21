Коректувальника терористів, через якого під час атаки РФ на Маріуполь загинуло 30 осіб і було поранено 117, повторно засудили до 9 років ув'язнення

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.

Під час судових слухань вдалося встановити, що чоловік у січні 2015 року передавав терористам "ДНР" інформацію про дислокацію, чисельність і маршрути переміщення військовослужбовців і військової техніки ЗСУ і добровольчих батальйонів.

"Зокрема, 23 і 24 січня 2015 року зловмисник, перебуваючи в Орджонікідзевському районі Маріуполя, отримав по телефону від терористів завдання повідомити координати місць дислокації військової техніки ЗСУ в районі місцевого аеропорту. На виконання цього завдання чоловік того ж дня передав по телефону одному з бойовиків ці дані і наступного дня повідомив терористам результати вчиненого ними артилерійського обстрілу мікрорайону "Східний" Орджонікідзевського району Маріуполя", - сказано в повідомленні.

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"У результаті злочинної "співпраці" коректувальника з бойовиками загинуло 30 місцевих жителів і ще 117 дістали поранення. Також значних руйнувань зазнала інфраструктура мікрорайону", - підсумували в прокуратурі.

Суд визнав Кірсанова винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

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Нагадаємо, співробітники СБУ затримали Кірсанова 24 січня 2015 року. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.