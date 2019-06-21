На православну Асамблею в Грузії приїжджали Новинський і єпископ УПЦ МП Коцаба, якого називали представником РПЦ, - Єленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі Громадського ТВ повідомив народний депутат і релігієзнавець Віктор Єленський, який був єдиним офіційним представником України на асамблеї.

За його словами, Новинський і Коцаба були присутні як гості і не виступали на заході.

"Коцаба це той, хто на різних міжнародних майданчиках розповідає про начебто гоніння на УПЦ МП в Україні і очевидно вони для цього з Новинським прибули в Тбілісі. Особливо я хотів би підкреслити, що єпископ Баришівський Віктор Коцаба був позначений на асамблеї як єпископ Російської православної церкви, і в англійському варіанті, і в російському. Хоча Московський патріархат в Україні судиться за те, щоби не називатися Російською церквою", — зазначив Єленський.

Читайте також: Нардеп Єленський заявив, що на нього в Тбілісі напали російські депутати: "Агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити"

Раніше Єленський розповів, що російські депутати почали штовхатися, "верещати і тупати ніжками", коли він хотів виступити на Міжпарламентській Асамблеї православ'я в Грузії.

Єеленський зазначив, що представники Росії намагаються використати асамблею як "майданчик для просування своїх інтересів і прикриття агресії розмовами про православну віру".

Засідання Міжпарламентської Асамблеї православ'я спровокувало масові протести в Грузії.

Напередодні в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі. Спікер парламенту вже залишив свій пост.

Повідомлялося, що внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 240 осіб, журналістка втратила око. Поліція затримала 305 учасників протесту.

Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту Грузії знову зібралися протестувальники.