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21.06.19 23:34

Директора комунального закладу "Пансіонат Арабатська стрілка" затримали на хабарі 30 тис. дол. за виділення землі, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі директора комунального закладу "Пансіонат Арабатська стрілка".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Військової прокуратури Південного регіону.

Директора комунального закладу Пансіонат Арабатська стрілка затримали на хабарі 30 тис. дол. за виділення землі, - військова прокуратура 01

Встановлено, що цей чиновник, попередньо змовившись зі службовими особами Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області, вимагав та отримав від громадянина хабар у розмірі 30 тис. доларів. У таку суму він оцінив сприяння у виділенні трьох земельних ділянок на території с. Щасливцеве.

Директора комунального закладу Пансіонат Арабатська стрілка затримали на хабарі 30 тис. дол. за виділення землі, - військова прокуратура 02

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Директора комунального закладу Пансіонат Арабатська стрілка затримали на хабарі 30 тис. дол. за виділення землі, - військова прокуратура 03

Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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