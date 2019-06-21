Вероятная резолюция ПАСЕ может побудить Россию к продолжению преступлений, - Постпредство Украины

На цьому наголошується у поширеній у п'ятницю заяві Постійного представництва України при Раді Європи, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Двадцять четвертого червня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи голосуватиме за резолюцію, яка може суворо обмежити здатність Асамблеї застосовувати санкції у відповідь на порушення з боку держав. Ця резолюція проштовхується для того, щоб скасувати санкції проти російської делегації у ПАРЄ, яка була позбавлена права голосу після того, як Росія окупувала Крим і почала війну на сході України. Якщо ця резолюція буде прийнята, вона дасть "зелене світло" Росії для продовження та посилення злочинів і надішле сигнал іншим потенційним порушникам про те, що така поведінка дозволена", - заявили українські дипломати.

Як відзначили у Постпредставництві, безпосередні жертви російської агресії в Україні – внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були змушені залишити свої будинки та нормальне життя на сході країни та в Криму, заручники, катовані бойовиками під проводом Росії, солдати, які втратили свої кінцівки, воюючи із силами вторгнення – висловлюють переконання Раді Європи, що тільки санкції здатні стримати агресора.

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