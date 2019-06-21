Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян

Відповідний указ розміщено на сайті Кремля, інформує Цензор.НЕТ. Причиною заборони в тексті названо "захист громадян Російської Федерації від злочинних та інших протиправних дій".

Згідно з документом, з 8 липня російським авіакомпаніям забороняється "здійснювати повітряні перевезення (зокрема комерційні) громадян із території Російської Федерації на територію Грузії". Туроператорам і турагентам рекомендовано утриматися від продажів путівок у цю країну.

Читайте також: Саме так реагувала би будь-яка притомна людина на вибрики православного російського комуніста, - Клімкін про демарш посла України Долгова в парламенті Грузії

Уряду в указі доручається вжити заходи щодо повернення на батьківщину росіян, які тимчасово перебувають у Грузії. МЗС РФ координуватиме дії з владою Грузії щодо гарантування безпечного повернення громадян Росії, зазначено в документі.

Напередодні в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі. Спікер парламенту вже залишив свій пост.

Повідомлялося, що внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 240 осіб, журналістка втратила око. Поліція затримала 305 учасників протесту.

Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту Грузії знову зібралися протестувальники.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Партія Порошенка провела на Майдані "акцію солідарності з народом Грузії"