У Донецькій області готові до проведення виборів на всіх дільницях і на всіх округах, - Куць

Про це голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Олександр Куц повідомив 21 червня на прес-конференції в Краматорську, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Сподіваюся, що на період виборчого процесу все у нас працюватиме, всі люди будуть на місцях, техніка буде готова. Про небезпеку. Ми поінформували Центральну виборчу комісію, так само, як і на виборах президента, ми готові провести вибори на всіх дільницях і на всіх округах", - сказав глава області.

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Він зазначив, що в разі загострення ситуації і необхідності припинення виборчого процесу військові готові надати будь-яку допомогу аж до евакуації людей. Точно так само у будь-який момент готові діяти служба надзвичайних ситуацій і департамент захисту цивільного населення.

"Ми до надзвичайних ситуацій готові. Але сподіваюся, що буде тихо, так само, як і на виборах президента, жодного пострілу. Будемо сподіватися", - підсумував Куц.