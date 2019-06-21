Готується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив", з розвінчанням міфів, зокрема породжених серіалом від НВО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Родіон Шовкошитний зазначив: "Готується до друку книга Володимира Шовкошитного "Чорнобиль: я бачив"". У книзі автор описує посекундно аварію на ЧАЕС, етапи її ліквідації і 33 роки життя після Чорнобиля, починаючи від передодня аварії і до нинішнього дня.

У книзі розвінчується безліч міфів, породжених зокрема і серіалом від HBO "Чорнобиль".

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Володимир Шовкошитний - у 1978-1986 - оператор, старший оператор, начальник зміни хімічного цеху Чорнобильської АЕС (м.Прип'ять). 1986-1987 - керівник Груп ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

З червня 1990 - президент Всесоюзної (СРСР) організації "Союз Чорнобиль". З грудня 1991 по 2003 рік - президент Міжнародної організації "Союз Чорнобиль".