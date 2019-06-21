Шоумен Сівохо йде від "Слуги народу" по мажоритарному округу в Донецькій області. Серед його конкурентів - відомий екс-регіонал Колесніков

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці "Слуги народу".

Серед 12 кандидатів у Донецькій області по округу №49 (Дружківка, Костянтинівка) йде відомий шоумен, у минулому - учасник КВК, креативний продюсер студії "Квартал 95" Сергій Сівохо.

Як відомо, по цьому округу балотуватиметься в народні депутати голова політради "Опозиційного блоку" Борис Колесніков.

По округу 45 (Авдіївка, Ясинувата) від "Слуги народу" балотується директор ПП "Елко" (допоміжне обслуговування наземного транспорту), юрист Георгій Кюрджиєв.

По округу 46 (Бахмут) йде випускник юридичного та економічного факультету КНУ ім. Т.Шевченка, в минулому член партії "ДемАльянс" Родіон Вощанов.

По округу 47 (Слов'янськ) - доцент кафедри теорії, історії держави і права, і конституційного права Університету Державної фіскальної служби України Василь Патлачук.

В окрузі 48 (Краматорськ) - уродженець Єнакієвого, підприємець у сфері громадського харчування, кандидат у 2015 році до Київради від "Самопомочі" Євген Василі.

В окрузі 50 (Покровськ) - адвокат, керівник проекту "Соціальний правовий центр" Тетяна Романцова.

В окрузі 51 (Бахмутський район, Зайцеве) - уродженець Донецька і випускник ДонНУ, підприємець, організатор проектів школи "Оксфорд клас" Дмитро Радченко.

По округу 52 (Торецьке, Дебальцеве) від "Слуги народу" балотується уродженець Донецька, комерційний директор ТОВ "Торговий дім" Торг Сіті "(роздрібна торгівля продуктами харчування).

В окрузі 57 (Кальміуський район Маріуполя) партія висунула главу Талаківської селищної ради В'ячеслава Салгалова.

В окрузі 58 (Центральний район Маріуполя) - підприємець, що займається розробкою і впровадженням програмного забезпечення для оптимізації роботи банківських установ, впровадження систем контролю доступу та розрахунку робочого часу на підприємствах Віктор Романюк.

В окрузі 59 (Мар'їнка, Вугледар, Селидове) - уродженка Макіївки, юрист, заступник директора ТОВ "Укрхімпромторг" Наталія Цибань.

По округу 60 (Волноваха, частина Маріуполя) партія висунула екс-головного лікаря Волноваської центральної районної лікарні Олександра Безуглого.

У Луганській області "Слуга народу" висунула 6 кандидатів-мажоритарників.

В окрузі 105 (Щастя, Новоайдарський район) балотується директор фермерського господарства Сергій Кобзар.

В окрузі 106 (Сєвєродонецьк) кандидат економічних наук, підприємець Олексій Кузнєцов.

В окрузі 107 (Лисичанськ) лікар, начальник управління охорони здоров'я Сєверодонецької міськради Олександр Сорокін.

По округу 112 (Рубіжне) від "Слуги народу" балотується власник ТОВ "Мале підприємство" Гранд "(надання в оренду та експлуатацію нерухомості) Ярослав Місінкевич.

По округу 113 (Сватове) - глава Сватівського районного ради Віта Сліпець.

По округу 114 (Станиця Луганська) - співзасновник ТОВ "Пролог Компані" Максим Моісеєв.