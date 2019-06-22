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22.06.19 08:39

Найманці РФ за минулу добу 25 разів атакували позиції ЗСУ: втрат немає

21 червня збройні формування Російської Федерації 25 разів порушили режим припинення вогню. З них сім разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найманці РФ за минулу добу 25 разів атакували позиції ЗСУ: втрат немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбук.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Опитного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі Авдіївку – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
чотири рази Водяне – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі Широкине – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Новотроїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;
населений пункт Піски – станкового протитанкового гранатомету;
Новомихайлівка– гранатометів різних систем;
Новоселівка Друга – з великокаліберних кулеметів;
околиці Красногорівки – мінометів калібру120 мм.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів:
район населеного пункту Луганське – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі Новолуганське– гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
Катеринівку– з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
Зайцеве – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
двічі населений пункт Новгородське – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.
За минулу добу один український військовослужбовець зазнав бойового травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 21 червня чотирьох окупантів було поранено.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
околиці Строгнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
Широкине – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

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