Найманці РФ за минулу добу 25 разів атакували позиції ЗСУ: втрат немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у фейсбук.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Опитного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі Авдіївку – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

чотири рази Водяне – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

тричі Широкине – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Новотроїцьке – зі станкового протитанкового гранатомету;

населений пункт Піски – станкового протитанкового гранатомету;

Новомихайлівка– гранатометів різних систем;

Новоселівка Друга – з великокаліберних кулеметів;

околиці Красногорівки – мінометів калібру120 мм.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні дев'ять разів:

район населеного пункту Луганське – зі 120 та 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

двічі Новолуганське– гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;

двічі Південне – з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

Катеринівку– з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Зайцеве – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

двічі населений пункт Новгородське – 82 мм міномети, автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецька зброя.

За минулу добу один український військовослужбовець зазнав бойового травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки, 21 червня чотирьох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

поблизу населеного пункту Водяне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

околиці Строгнатівки – з автоматичних гранатометів, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

Широкине – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.