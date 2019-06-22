Кримінальні справи від проросійських персонажів - це як орден за заслуги, - Порошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"За фактом відкрито декілька кримінальних справ. Наголошую: я пишаюся кожною кримінальною справою, яка відкрита за фактом.

Факт перший. Це кримінальна справа за те, що я як Верховний головнокомандувач віддав наказ на контрнаступ. Внаслідок ефективних дій Збройних сил України, добровольців, волонтерів, виконуючи мій наказ президента України, було звільнено 2/3 окупованої території Донбасу. І для мене кримінальна справа за наказ про контрнаступ – це як орден "За заслуги" ІІІ ступеню", – сказав Петро Порошенко.

За його словами, друга кримінальна справа була відкрита за фактом видання наказу для групи військових кораблів ВМС України відправитися з Одеси на ротацію для забезпечення захисту азовського узбережжя Маріуполя. Проходження кораблів мало відбутися українською Керченською протокою, відповідно до Конвенції ООН: "Деякі втікачі, які п’ять років переховувалися за кордоном зараз, уже після завершення моїх повноважень повернулися, звернулися до правоохоронних органів, щоб за цей наказ порушити другу кримінальну справу. Це як орден "За заслуги" ІІ ступеню. Я пишаюся кожним таким зверненням, бо на посаді президента я робив усе для того, щоб захистити суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України", – підкреслив Петро Порошенко.

"Третій факт – звернення Юлії Тимошенко стосовно української газотранспортної системи. Точно скажу, що не пані Тимошенко коментувати газові питання. А може навпаки – бо саме вона у 2009 році підписала контракт, внаслідок якого Україні була завдана шкода більш ніж на $40 млрд. І саме внаслідок моїх дій та дій моєї команди позов на $4,6 млрд був виграний у Стокгольмському арбітражі, була забезпечена енергетична незалежність нашої держави – коли завдяки нашій команді ми домовилися про початок переговорів про енергетичний союз України з ЄС. Я твердо переконаний: все, що ми зробили, треба обов’язково компетентно і професійно продовжувати.

Останнє, що хочу наголосити: інформація про продаж чи зміну власності ГТС точно брехня і точно не відповідає дійсності", – наголосив п'ятий прзидент України.

Як повідомлялося, ДБР 21 травня по заявою Портнова початоло досудове розслідування за фактом можливої державної зради і дій, спрямованих на захоплення державної влади (ст.109, 111 і 426-1 КК) з боку керівництва України в кінці 2018 року. У Держбюро уточнили, що мова йде про події 25 листопада 2018 року, пов'язані із здійсненням переходу корабельної групою ВМС ЗС України з Чорного в Азовське море в районі Керченської протоки.

23 травня Портнов подав ще одну заяву на Порошенка. У цьому документі він звинувачує ексглаву держави в скоєнні економічних злочинів, пов'язаних з заводом "Ленінська кузня".

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24 травня Портнов подав проти Порошенка третю заяву в ДБР. У ній він стверджує, що той заволодів телеканалом "Прямий", оформивши його на офшорну компанію, що фіктивно належала ексрегіоналу Володимиру Макеєнку.