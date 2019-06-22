Кафе "Гарденс" у Батумі слідом за тбіліським "Езо" підняло ціни для росіян на 20%

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Онлайн".

"Друзі, ми, напевно, єдине кафе в Батумі, яке не має меню російською мовою. Це був наш свідомий акт. Після останніх подій хочемо приєднатися до наших колег в Тбілісі і підвищити вартість обслуговування для російських туристів на 20%", - говориться в заяві кафе "Гарденс".

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До цього рішення про підвищення вартості послуг на 20% у відповідь на окупацію Росією 20% грузинських територій - Абхазії і Цхінвальського регіону, ухвалило кафе "Езо" ( "Двір").



Нагадаємо, що Путін заборонив російським авіакомпаніям літати в Грузію і доручив повернути звідти всіх росіян

20 червня в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.

Опозиція вимагає відправити у відставку трьох високопосадовців - голову парламенту Іраклія Кобахідзе, главу МВС Георгія Гахарію та главу СГБ Вахтанга Гомелаурі. Спікер парламенту вже залишив свій пост.

Повідомлялося, що внаслідок застосування поліцією в Тбілісі спецзасобів постраждали близько 240 осіб, журналістка втратила око. Поліція затримала 305 учасників протесту.

Сьогодні ввечері біля будівлі парламенту Грузії знову зібралися протестувальники.