Суд дозволив депутату-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.Інфо" з посиланням на текст рішення.

Раніше ЦВК відмовила Онищенку в реєстрації, тому що той з 2016 року не проживає на території України, тоді як кандидат має проживати в країні останні 5 років перед виборами.

Утім, Онищенко подав у суд на рішення Центральної виборчої комісії. У своїй автобіографії як кандидат він написав, що з 2016 року й по теперішній час перебуває поза межами держави, бо нібито представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "у статусі вершника". На підтвердження Онищенко надав лист від Громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України". Суд пристав на його аргументи і задовольнив клопотання.

"Колегія суддів зазначає, що вказані документи підтверджують поважність причини виїзду Онищенка за межі України з 2016 року по теперішній час", – йдеться у рішенні суду.

Відтак, нардеп-утікач Онищенко зможе балотуватися на 93-му окрузі Київської області.

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Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування у справі Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збиток підприємству "Укргазвидобування" оцінюється в більш ніж 740 млн грн.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Сам депутат говорить, що він в Іспанії і всі звинувачення на свою адресу відкидає.