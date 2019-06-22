Втрата очей, переломи кісток, поранення: 31 журналіст постраждав від дій поліції на протестах у Грузії

Про це йдеться в заяві Хартії журналістської етики Грузії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Онлайн".
Більшість травм співробітники ЗМІ зазнали після ударів кийками і попадання в них гумових куль.
Так, в фотографа видання Civil.ge Гурама Мурадова випустили 11 гумових куль, а журналістка телекомпанії "Руставі 2" Тамара Багашвілі має перелом плеча, їй знадобилася операція. Член служби охорони "Руставі 2" Георгій Сулашвілі втратив око, у нього також зламана щелепа. Йому теж знадобилася екстрена хірургічна операція.
Повний список постраждалих грузинських журналістів дивіться тут.
Нагадаємо, під час розгону антиурядового мітингу постраждали 240 осіб, зокрема 80 поліцейських.
20 червня в Грузії спалахнули антиросійські протести. Вони почалися після того, як російський депутат Сергій Гаврилов сів у крісло голови парламенту Грузії під час сесії Міжпарламентської Асамблеї Православ'я.