Зеленського звуть на "КиївПрайд": "Підтримайте безпеку і рівні права ЛГБТ-спільноти"

Про це йдеться на сторінці "КиївПрайд" у фейбук повідомляє Цензор.НЕТ.

"Нам дуже шкода, що ні пан президент Володимир Зеленський, ні пан мер Віталій Кличко не відреагували на напади, скоєні 19 червня на відвідувачів та відвідувачок Прайд Хаусу, де відбувається культурно-просвітня програма Прайд Тижню.

Ми твердо переконані, що публічна нереакція на насилля, яке у нашому випадку є злочинами на ґрунті ненависті, є його легітимізацією. Що є неприйнятним у сучасній країні, яка декларує свої цінності як європейські.

Також нам дуже прикро, що пан президент досі жодним чином не відреагував на наше відео запрошення на Марш Рівності, який відбудеться завтра, 23 червня, адже воно було щирим.

Ми переконані, що абсолютна більшість суспільства засуджує насильство та вважає неприйнятним. Тому ми закликаємо вас завтра, 23 червня, долучитися до Маршу Рівності і підтримати ідею безпеки та рівних прав, гарантованих нам, громадянам України її Конституцією", - підкреслюється в повідомленні.

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