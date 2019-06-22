Баканов у США обговорив майбутню зустріч Зеленського з Трампом

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує пресцентр СБУ.

Особливу увагу приділено підготовці візиту до Вашингтону президента України Володимира Зеленського, який незабаром має відбутися на запрошення президента США Дональда Трампа.

Іван Баканов довів до американської сторони ряд стратегічних послань глави української Держави. Зокрема, під час зустрічі з заступником помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джорджем Кентом було підтверджено незмінність зовнішньополітичного курсу України, поглиблення євроатлантичної інтеграції нашої держави. Також Іван Баканов наголосив на відданості нової команди у Києві курсу політичних та економічних реформ, що наближають Україну до кращих європейських стандартів.

Сторони приділили особливу увагу розвитку співпраці у військово-технічній та енергетичній сферах. Наголошено на важливості послідовної підтримки з боку Конгресу Сполучених Штатів євроатлантичного курсу України.

Під час бесіди зі спеціальним помічником президента США з питань Європи пані Фіоною Гіл обговорювалися практичні кроки стратегічного партнерства між двома державами. "Україна розраховує на безперервний та більш інтенсивний діалог з представниками Білого Дому та Державного департаменту США", – наголосив він.

Член Палати представників, Співголова Українського Конгресу пані Марсія Каптур під час зустрічі з Іваном Бакановим наголосила на підтримці України з боку американських законодавців у контексті подальшого поглиблення безпекового співробітництва між двома країнами.

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Візит відбувається на запрошення американської сторони і має на меті ознайомити керманича СБУ з результатами україно-американського безпекового співробітництва.

Раніше спеціальний представник США з питань України Курт Волкер повідомив, що точна дата візиту президента Зеленського в Вашингтон поки не визначена. "Дональд Трамп подав президентові Зеленському запрошення відвідати Білий дім. Однак терміни цього візиту ще треба узгодити", - зазначив Волкер.

Він також повідомив, що найближчим часом делегація уряду США може відвідати Київ із візитом.