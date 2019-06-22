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22.06.19 15:18

Набори ліків роздавали на Харківщині від імені кандидата в нардепи у 169-му окрузі

Харківська поліція відкрила кримінальне провадження за фактами роздавання ліків від імені кандидата в народні депутати в окрузі №169 (Харків).

Набори ліків роздавали на Харківщині від імені кандидата в нардепи у 169-му окрузі

Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Справу відкрили за ч. 4 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу.

"Відповідно до інформації, розповсюдженої у соціальних мережах, невідомі роздавали харків’янам коробки з ліками від імені одного з кандидатів у депутати Верховної ради України. Громадяни розцінюють це як намагання вплинути на реалізацію виборцями округу № 169 їх виборчого права під час голосування на дострокових парламентських виборах і змусити людей віддати свій голос за певного кандидата", - повідомили в поліції.

Всього від  початку передвиборчої кампанії поліцією Харківщини зареєстровано 18 повідомлень про порушення Закону України "Про вибори народних депутатів України".

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