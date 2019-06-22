"Просто взяв і вбив", - поліція оприлюднила фрагмент зізнання вбивці 11-річної Даші Лук'яненко. ВIДЕО

Відео опубліковано на сторінці поліції Одеської області в YouTube, інформує Цензор.НЕТ.

На кадрах видно, що під час слідчого експерименту підозрюваний був у касці і бронежилеті, щоб з ним не розправилися родичі загиблої дівчинки або місцеві жителі.

"Побачив її на базарі. Коли йшла вона з базару, я її завів у хату. Убив у хаті. Просто взяв і вбив. Руками", - каже чоловік.

В описі до відеозапису йдеться, що суд врахував зібрані слідством незаперечні докази вини зловмисника і задовольнив клопотання слідчого, обравши йому запобіжний захід у вигляді арешту терміном на два місяці без права внесення застави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО

Нагадаємо, 19 червня поліцейські знайшли тіло зниклої раніше 11-річної Дарини Лук'яненко в Одеській області. Батьки впізнали тіло дівчинки.

У поліції заявили, що розглядають сексуальне підґрунтя як основну версію вбивства ДариниЛук'яненко.

21 червня школярку Дарину Лук'яненко поховали в місті Іванівка Одеської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко відправили в СІЗО