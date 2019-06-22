Епіфаній закликав молитися за жертв воєн

Із закликом до молитви владика виступив на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни. Вбивство – великий гріх, а війна – велике зло. Ці істини вже неодноразово доведені історією. Здавалося б, жахіття війни не мають повторюватись більше ніколи, проте сьогодні наша держава знову потерпає від зовнішньої агресії. На жаль, знову гинуть люди, наші захисники..." - написав він.

"Пам’ятаймо та шануймо безвинно убієнних синів та доньок України, які загинули як в попередніх війнах, так і вже в наш час. Молімося сьогодні за них і просімо Господа наставити живих на шлях миру, єдності, добра й любові", - підсумував Епіфаній, опублікувавши текст відповідної молитви.

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