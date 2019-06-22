На Волині затримали педофіла

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Волині.

"Вчора, 21 червня, ввечері на лінію служби "102" поліції надійшло повідомлення від 46-річної мешканки області про вчинення односельцем розпусних дій стосовно її 5-річної доньки", - сказано в повідомленні.

Чоловіка відразу ж затримали і доставили у відділення. Виявилося, що раніше він був судимий за крадіжку.

"За фактом розбещення малолітньої особи відомості слідчі поліції внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу України. Наразі стосовно затриманого вирішується питання про невідкладне обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомили у поліції.

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Якщо суд визнає чоловіка винним, йому загрожує до 8 років за ґратами.