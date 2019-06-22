Мешканка Вінниці намагалася ввезти на територію окупованого Криму заборонений револьвер

Співробітники Держприкордонслужби зупинили жінку в пункті пропуску "Каланчак", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим.Реалії".

"Прикордонники повідомили представникам Каланчацького відділення Національної поліції про імовірний факт кримінального злочину за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і передали знахідку правоохоронцям для проведення подальших слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

Вінницьке видання "На Парижі" уточнює, що зброю виявили під час огляду машини. Жінка зберігала револьвер у відсіку для рукавиць в автомобілі.

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Власницю машини затримали. Зараз вирішується питання про відкриття провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами).

Після окупації Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом простягнулась формально адміністративна межа, але фактично - це справжній кордон. У Херсонській області на адмінмежі з Кримом працюють три контрольні пункти в'їзду-виїзду, зокрема "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка".

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