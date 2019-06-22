Україна не відправляла Онищенка на змагання з кінного спорту, - міністр спорту

Про це він заявив кореспонденту "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

"Міністерство молоді та спорту з серпня 2016 року і досі не направляло і не фінансувало участь Олександра Онищенка в міжнародних змаганнях. Також, згідно з наказом Міністерства молоді та спорту №5286 від 28.12.2018 року, зазначена особа не входить в основний або резервний склад національної збірної команди України з кінного спорту на 2019 рік. Отже, він не може офіційно представляти Україну на міжнародних змаганнях. Всеукраїнська федерація кінного спорту також не погоджувала з Міністерством жодних відряджень Онищенка для участі в спортивних змаганнях", - зазначив Жданов.

Раніше Шостий адміністративний суд Києва зобов'язав ЦВК зареєструвати депутата-втікача Олександра Онищенка кандидатом у народні депутати попри те, що він не жив в Україні останні 5 років.

Читайте також: Суд дозволив депутатові-втікачеві Онищенку балотуватися в Раду: Він представляв Україну на перегонах

У рішенні суду зазначено, що Онищенко перебував за межами країни з поважної причини. До рішення додається лист від громадської організації "Всеукраїнська федерація кінного спорту України", в якому зазначено, що Онищенко представляв Україну на змаганнях із кінного спорту "в статусі наїзника".

Нагадаємо, в липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування у справі Онищенка. За версією слідства, депутат причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень із 2013 по 2016 рік. Збиток підприємству "Укргазвидобування" оцінюється в понад 740 млн грн.

У розшуку в Україні Онищенко перебуває з 2016 року. Сам депутат говорить, що він перебуває в Іспанії, і всі звинувачення на свою адресу відкидає.

Читайте також: ЦВК відмовила в реєстрації для участі у виборах у Раду нардепові-утікачу Онищенку