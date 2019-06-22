Молдова хоче запросити українських експертів для створення Антикорупційного бюро

Про це в інтерв'ю "Громадському" повідомила прем'єр Молдови Майя Санду, інформує Цензор.НЕТ.
"Я б хотіла, щоб це бюро (антикорупційне. - Ред.) радників прем'єр-міністра створили за два тижні, і ми б хотіли запросити людей з України, з Румунії, щоб перейняти досвід цих країн", - зазначила вона.
Санду розраховує, що до цієї структури увійдуть експерти з інших країн, де сектор правосуддя "вже ефективно працює і є незалежним".
"І саме тому нам потрібна ця консультативна рада, адже хочемо розуміти, як нам правильно розставити свої пріоритети, порядок денний зараз досить непростий, а очікування людей - дуже високі", - додала прем'єр Молдови.