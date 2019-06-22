Петиція за хімічну кастрацію педофілів набрала потрібну кількість голосів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт парламенту.

Петицію було опубліковано 27 травня. Її автор - юрист-кримінолог Ганна Маляр. Серед співавторів документа - заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

У тексті петиції зазначається, що 2 роки тому колектив авторів розробив законопроект №6607 щодо посилення покарання за педофілію. Відтоді документ проходить доопрацювання.

Законопроект передбачає три новації. Перша - створення Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини стосовно дітей. Мета реєстру - не допустити таких людей до роботи з дітьми.

Друга новація - посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей. І третя - застосування хімічної кастрації.

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"Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які здійснили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини; мають поставлений психіатрами діагноз - педофілія. Хімічна кастрація - це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу", - сказано в тексті петиції.

"Звертаємося до народних депутатів. Зволікання з прийняттям законопроекту №6607 має дуже високу ціну - покалічені життя дітей. Хіба це не привід об'єднатися всім, незалежно від політичних поглядів, і захистити наших дітей", - підсумували автори петиції.

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