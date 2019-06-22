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22.06.19 18:12

На КПВВ на Донеччині помер чоловік

70-річному чоловікові, який хотів перетнути лінію розмежування з боку окупованої території, стало зле. Лікарі не змогли його врятувати.

На КПВВ на Донеччині помер чоловік

Про це повідомив у фейсбуці представник омбудсмена в Донецькій та Луганській областях Павло Лисянський, інформує Цензор.НЕТ.

"Він ішов із боку окупованої території Луганської області.  Поблизу Української сторони КПВВ чоловікові стало зле. Його було госпіталізовано, але, на жаль, лікарі не змогли нічого зробити", - написав Лисянський.

За попередніми даними, чоловік помер унаслідок обширного інсульту.

На КПВВ на Донеччині помер чоловік 01

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На лінії розмежування працюють 5 пунктів в'їзду-виїзду громадян: "Майорське", "Мар'їнка", "Новотроїцьке", "Гнутове", "Станиця Луганська". 8 квітня в місії ОБСЄ повідомили, що з грудня минулого року під час перетину лінії розмежування померли 18 осіб, переважно люди похилого віку. Причиною смерті в більшості випадків стали проблеми з серцем.

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