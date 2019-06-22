Зубко виступає за укрупнення районів: щоб на область припадало 4 райони, а не 26

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (райони. - Ред.) нараховуватимуть понад 150 тис. осіб разом із містом обласного значення. І це дозволить практично підняти рівень РДА. Хоча, на моє переконання, має бути не лише райрада і її виконком, а й префект, який працює в цій райраді", - сказав віцерем'єр.

За його словами, ця територіальна реформа акумулює в собі такі поняття, як госпітальний округ, який практично має збігатися з районним рівнем. І тут питання безпеки, яке пов’язане з територіальним підрозділом ДСНС, питання екстреної медицини, дорожньої інфраструктури, старших шкіл.

"Ще раз повертаюсь до того, чому нам потрібен 2020 рік як горизонт. Якщо закон не буде прийнято, ми знову отримаємо 26 районів у кожній області з щонайменше п’ятдесятьма депутатами районних рад. Перетворивши ці райони на більш укрупнені, всі депутати районних рад до наступних виборів зайдуть до районної ради, і це буде 150 осіб. Вони проіснують так до виборів і згодом наберуть знову 50 осіб. Але це вже буде 50 людей, які реально працюватимуть у великому районі й опікуватимуться його проблемами", - заявив Зубко.

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За його словами, у малих міст завжди є можливість об'єднатися, отримати статус громади і мати не лише фінансові надходження, а ще й нести відповідальність. При цьому Зубко визнав, що нині існує проблема приєднання анклавів навколо великого міста безпосередньо до нього. "Тут питання тільки в тому, що сільський голова має гроші і не хоче об'єднуватися. А люди позбавлені можливості управляти своєю громадою. Ті, хто не приєднаються, не матимуть взагалі жодної перспективи на розвиток", - переконаний віцепрем'єр.

Зубко також наголосив на необхідності нівелювати дублювання повноважень районної та місцевої влад у районах, покритих ОТГ. "І це можливо лише законодавчо", - сказав чиновник.

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"Зараз ми розірвані по системі менеджменту. У нас є голова ОТГ, який керує, і глава райдержадміністрації, який саботує. Або, наприклад, є 17 районів, повністю покритих ОТГ, і відбувається дублювання повноважень районної та місцевої влад. Відповідь має дати зміна законодавства, але парламент не розглядає ці питання", - заявив Зубко.

Торкаючись термінів так званої примусової децентралізації, віцепрем'єр підкреслив, що для цього потрібна політична воля і буквально пів року, щоб поставити крапки над "і": маючи перспективні плани, затвердити межі нових громад, із ЦВК підготувати дільничні комісії з виборів.

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