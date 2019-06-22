Ремонт МіГ-29 завершили у Львові

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу підприємства.

Як повідомляється, найближчим часом літак прийматиме командування Повітряних сил ЗС України.

Після завершення деяких обов'язкових процедур (оформлення документації, ознайомлювального польоту, передачі авіаційної техніки та наземного обладнання фахівцям військової частини тощо) ще один МіГ стане на відновлене крило.

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Міг-29УБ - навчально-тренувальний літак, який створено на базі МіГ-29. Має два місця - для льотчика-інструктора і льотчика-курсанта.

Раніше зі Львівського авіаремонтного заводу стягнули 2,9 млн гривень штрафу за недотримання терміну ремонту. Договір на ремонт і модернізацію двох літаків МіГ-29 підприємство уклало з Міноборони ще в березні 2018 року.