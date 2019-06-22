США побудують шість малогабаритних криголамів, щоб наздогнати Росію в чисельності парку в Арктиці

Цей крок, заявляють сенатори, буде відповіддю на російську військову присутність у регіоні, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Міністерство оборони США й Агентство морського та річкового транспорту мають представити спільний звіт про виконану роботу протягом 90 днів, повідомляє видання Defense News.
Сенатори, серед іншого, звертають увагу на відновлення російської бази "Северный клевер" на острові Котельний в архіпелазі Новосибірські острови, оснащеної радіолокаційними станціями та протикорабельними ракетними комплексами.
Танення льодів відкриває потенційно нові торгові шляхи в Північному Льодовитому океані, і з огляду на це Конгрес вказує на сильне відставання Америки від Росії в плані чисельності криголамного парку, зокрема атомохода. Для подолання цього відставання Служба берегової охорони США розмістила контракт у розмірі 750 мільйонів доларів на розробку шести сучасних малогабаритних криголамів.