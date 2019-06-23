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23.06.19 11:15

Євродепутатка Хармс прийшла на "КиївПрайд": "Пишаюся тим, наскільки Україна готова захищати права"

Депутатка Європейського парламенту Ребекка Хармс прийшла на Марш рівності в Києві і заявила, що "Україна готова захищати права".

Про це вона сказала в коментарі "Громадському", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дуже важливо, що в демократії ви захищаєте плюралізм і різні точки зору. Як і в попередні роки, так і цього року, поліція готується захищати Прайд. Пишаюсь тим, наскільки Україна готова захищати права. Що я хочу додати — тут є дипломати з інших країн, і влада Києва і Мінохорони здоров'я", — зазначила Хармз.

Євродепутатка Хармс прийшла на КиївПрайд: Пишаюся тим, наскільки Україна готова захищати права 01

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Вранці 23 червня в Києві почався Марш рівності-2019, основною темою якого в цьому році стала "Свобода. Єдність. Боротьба", а головним гаслом - "Наша традиція - це свобода!"

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