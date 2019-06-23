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23.06.19 13:08

Убитий в бійці з вірменами спецназівець ГРУ Бєлянкін виявився учасником боїв у Зайцевому і під Авдіївкою, - Бутусов

Єфрейтор 24-ї бригади спецназу ГРУ з Новосибірська Микита Бєлянкін, якого на початку липня зарізали в масовій бійці з вірменами в Підмосков'ї, в 2016 році брав участь у боях на Донбасі.

Убитий в бійці з вірменами спецназівець ГРУ Бєлянкін виявився учасником боїв у Зайцевому і під Авдіївкою, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов написав у фейсбук.

24-річний Бєлянкін загинув через кілька місяців після завершення чотирирічного контракту з бригадою спецназу ГРУ з Новосибірська.

"Але нам це цікаво насамперед вказівками "бойового шляху", про який пишуть друзі і знайомі покійного. Виявляється, Бєлянкін брав участь у боях на Донбасі - а конкретно в Зайцевому і під Авдіївкою, на "промзоні". Чергове свідчення, що у війні на Донбасі РФ досі широко застосовує "відпускників" - а простіше кажучи, кадрові підрозділи військовослужбовців, що діють під виглядом "ополченців", - пише Бутусов.

Контактні бої в промзоні Авдіївки почалися в 2016-му році, так що 24-а бригада ГРУ застосовувалася не тільки в 2014-му, підкреслив журналіст.

Убитий в бійці з вірменами спецназівець ГРУ Бєлянкін виявився учасником боїв у Зайцевому і під Авдіївкою, - Бутусов 01

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Пост з інформацією про те, що Бєлянкін воював на Донбасі написав під псевдонімом "Владлен Татарський" реальний бойовик Максим Фомін з 4-ї мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі.

"Ну що сказати - найманець, який повернувся в РФ витрачати свою підвищену премію за війну проти України і народу Сирії, поніс заслужену кару у себе вдома, туди йому й дорога. Ось ця бійка в підмосковному селі і є "громадянський конфлікт". А гроші найманець отримував за окупацію України і тероризм. Ну, нарешті Микита в усьому розібрався", - підсумував Бутусов.

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