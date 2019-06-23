"Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Марш рівності" почався близько 10:00 від Будинку вчителя вул. Володимирською. На акції були присутні депутатка Європарламенту Ребекка Хармс, посол Канади в Україні Роман Ващук і заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов.

Зупинилася хода на Бульварі Шевченка, ближче до будівлі Національної опери.

Учасників заходу попросили зняти символіку і розійтися. Зокрема, покинути територію проведення заходу вони могли через станцію метро "Театральна".

На самому початку один чоловік був затриманий поліцією під час спроби зриву заходу.

Всього в марші за різними оцінками взяли участь від 3 до 6 тис. осіб.

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Начальник поліції Києва Андрій Крищенко

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий







































Посол Канади в Україні Роман Ващук



































Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс





















































Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов











Олег Богачук