"Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Марш рівності" почався близько 10:00 від Будинку вчителя вул. Володимирською. На акції були присутні депутатка Європарламенту Ребекка Хармс, посол Канади в Україні Роман Ващук і заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов.
Зупинилася хода на Бульварі Шевченка, ближче до будівлі Національної опери.
Учасників заходу попросили зняти символіку і розійтися. Зокрема, покинути територію проведення заходу вони могли через станцію метро "Театральна".
На самому початку один чоловік був затриманий поліцією під час спроби зриву заходу.
Всього в марші за різними оцінками взяли участь від 3 до 6 тис. осіб.
Начальник поліції Києва Андрій Крищенко
Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий
Посол Канади в Україні Роман Ващук
Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс
Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов
Олег Богачук