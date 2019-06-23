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23.06.19 13:26

"Наша традиція - це свобода!" У Києві відбувся Марш рівності. ФОТОрепортаж

Марш рівності в Києві завершився, його учасники розійшлися по домівках безпечними шляхами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Марш рівності" почався близько 10:00 від Будинку вчителя вул. Володимирською. На акції були присутні депутатка Європарламенту Ребекка Хармс, посол Канади в Україні Роман Ващук і заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов.

Зупинилася хода на Бульварі Шевченка, ближче до будівлі Національної опери.

Учасників заходу попросили зняти символіку і розійтися. Зокрема, покинути територію проведення заходу вони могли через станцію метро "Театральна".

На самому початку один чоловік був затриманий поліцією під час спроби зриву заходу.

Всього в марші за різними оцінками взяли участь від 3 до 6 тис. осіб.

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Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 01
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 02
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 03
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 04
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 05
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 06
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 07
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 08
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 09
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 10
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 11
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 12
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 13
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 14
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 15
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 16
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 17
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 18
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 19

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 20

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 21
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 22
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 23
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 24
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 25
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 26
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 27
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 28
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 29
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 30
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 31
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 32
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 33
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 34
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 35
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 36
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 37
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 38
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 39

Посол Канади в Україні Роман Ващук

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 40
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 41
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 42
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 43
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 44
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 45
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 46
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 47
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 48
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 49
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 50
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 51
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 52
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 53
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 54
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 55
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 56

Депутатка Європарламенту Ребекка Хармс

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 57
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 58
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 59
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 60
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 61
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 62
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 63
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 64
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 65
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 66
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 67
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 68
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 69
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 70
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 71
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 72
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 73
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 74
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 75
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 76
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 77
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 78
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 79
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 80
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 81
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 82

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефедов

Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 83
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 84
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 85
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 86
Наша традиція - це свобода! У Києві відбувся Марш рівності 87

Олег Богачук

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