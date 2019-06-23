Реваншисти атакують, а питання Криму зникає з порядку денного, - Порошенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це заявив лідер політсили Петро Порошенко під час спілкування з кримськими переселенцями, передає Цензор.НЕТ.

"За всіма напрямками – армія, мова, віра – йде наступ. Ліквідують децентралізацію, ліквідують судову систему. Ключовий реванш – це коли всі бандити Януковича зараз поприїжджали. При мені вони носа боялися показати, зараз вони почуваються господарями. І наша тверда і принципова позиція – ми будемо захищати наші надбання, ми будемо захищати нашу державу. Не випадково питання Криму перебуває в програмі лише нашої партії", – наголосив Порошенко.

"Зараз не можна мовчати, необхідно об’єднати усіх довкола "Європейської Солідарності", бо це єдина команда, яка здатна захистити країну і відстояти здобутки останніх п’яти років. Саме тому я не можу кинути політику і йти відпочивати, бо крім нас цього ніхто не здатен зробити", – переконаний Петро Порошенко.

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