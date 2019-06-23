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23.06.19 14:48

Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження

Заступник міського голови Сум Максим Галицький порівняв учасників маршу рівності на підтримку прав ЛГБТ із в'язнями нацистського концтабору. Прокуратура відкрила провадження за статтею про розпалювання ворожнечі.

Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження

Скандальне порівняння Галицький дозволив собі на сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував фотографію в'язнів нацистського концтабору з підписом "ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю - не за горами час, коли т.зв. прайди  виглядатимуть саме так".

Пізніше пост зник із його сторінки.

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Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження 01

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Прессекретар Генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що проти Галицького відкрили провадження.

"Відомості до ЄРДР внесені 23 червня 2019 року за ч. 1 ст. 161 КК України - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями. Слідство доручено ГУ ПП у Сумській області", - написала Сарган.

Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження 02

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