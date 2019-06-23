Заступник мера міста Суми Галицький побажав учасникам ЛГБТ-маршу опинитися в концтаборах, прокуратура відкрила провадження

Скандальне порівняння Галицький дозволив собі на сторінці у фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

Він опублікував фотографію в'язнів нацистського концтабору з підписом "ЛГБТ-прайд здорової людини. Вірю - не за горами час, коли т.зв. прайди виглядатимуть саме так".

Пізніше пост зник із його сторінки.

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Прессекретар Генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, що проти Галицького відкрили провадження.

"Відомості до ЄРДР внесені 23 червня 2019 року за ч. 1 ст. 161 КК України - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхніми переконаннями. Слідство доручено ГУ ПП у Сумській області", - написала Сарган.