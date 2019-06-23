"Вишки Бойка" використовуються Росією для радіотехнічної розвідки, - ІС

Про це повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На бурові платформи були закуплені і встановлені системи спостереження за надводною обстановкою... Застосовувані на бурових системи спостереження типу "Нева-БС" (у вигляді РЛС) призначені для радіолокаційного виявлення і супроводу кораблів, суден і цілей низького польоту... В РЛС реалізований прийом і перехоплення даних на каналах міжнародної автоматизованої системи ідентифікації суден (Automatic Identification System), яка підлягає обов'язковому використанню усіма країнами, що входять до Міжнародної Морської Організації", - йдеться в повідомленні.

У групі ІС заявляють, що таке розміщення систем і конфігурація точок розташування бурових платформ забезпечують агресору практично повний контроль за трафіком комерційних суден і військових кораблів, які прямують у порти України. "Можна говорити про блокаду морського сполучення з використанням об'єктів цивільної інфраструктури. Така стратегія Кремля покликана послабити ефект присутності військового контингенту НАТО в Чорному морі", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігурантка справи про "вишки Бойка" Цибульська пішла на угоду з прокурором і отримала умовний термін

Також РФ поставила на чергування установку гідроакустичного контролю за підводною обстановкою: за 61 км від мису Тарханкут на об'єктах МСП-4 Голіцинського родовища, за 72 км від цього ж мису на МСП-17 Штормового родовища, за 66 км на північний схід від острова Зміїний на БК-2 Одеського родовища.

В ІС зазначають, що РФ реалізує наступальну стратегію економічної і військової ізоляції регіону в Чорному морі і формує таким чином полігон для відпрацювання придушення економічної свободи навігації та торгового мореплавання загалом.

Нагадаємо, в 2011-2012 рр. "Чорноморнафтогаз" придбав дві бурові установки п'ятого покоління ("Петро Годованець" і "Незалежність", вироблені в Сінгапурі компанією Keppel), заплативши за них суму, що вдвічі перевищує їхню реальну вартість. Операцією займалася Міненерго Юрія Бойка (тому їх ще називають "вишками Бойка") і його менеджери в "Нафтогазі України" Євген Бакулін і Сергій Кацуба. Піл час окупації Криму Росія захопила ці вишки.