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23.06.19 17:05

ПЦУ відсторонила двох ієрархів, які брали участь у "соборі" Філарета. ДОКУМЕНТ

Православна церква України тимчасово відсторонила ієромонаха Іллю (Ігоря Зеленського) й архімандрита Андрія (Маруцака), які підтримали рішення Філарета про відмову від Томосу.

ПЦУ відсторонила двох ієрархів, які брали участь у "соборі" Філарета. ДОКУМЕНТ

Відповідні укази опубліковано на сторінці Православної церкви України у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Архімандрит Андрій (Маруцак) із 22 червня, а ієромонах Ілля (Зеленський) з 21 червня 2019 заборонені у священнослужінні за дії, спрямовані на розділення Церкви", - сказано в повідомленні.

Згідно з текстом указу, архімандрит Андрій заборонений в служінні на три місяці за "безпосередню активну участь у заходах, спрямованих на розділення Церкви, спробу захопити керівництво монастирем".

ПЦУ відсторонила двох ієрархів, які брали участь у соборі Філарета 01

Ієромонаха Іллю заборонили в служінні на пів року і звільнили з посади настоятеля парафії Святого Архистратига Михаїла в Барвінковому Харківської області за "участь у діях, спрямованих на розділення Православної церкви України, порушення Статуту Церкви".

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Читайте також: "Ми зробили все, щоб патріарх Філарет почувався в лоні нової церкви комфортно і духовно, і матеріально, і фізично, але йому виявилося цього замало", - Епіфаній

Нагадаємо, 20 червня почесний патріарх Філарет провів у Володимирському соборі збори, які він називає "Помісним собором Української православної церкви Київського патріархату". Його учасники скасували постанову архієрейського собору 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ КП.

Після цього Філарет видав указ, яким призначив нового предстоятеля Свято-Феодосійського монастиря. Однак храм належить Православній церкві України і має свого настоятеля - отця Макарія. Суперечка за майно призвела до виклику поліції.

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Почесний патріарх Філарет також звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій Православної церкви України". Він стверджує, що представники ПЦУ нібито силою захопили приміщення Свято-Феодосійського монастиря Києва.

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